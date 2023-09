Professor é preso suspeito de estuprar alunos dentro de escola cristã em Goiás

Um professor de educação física foi preso, na última sexta-feira (15), suspeito de cometer abuso e violência sexual contra pelo menos 18 alunos, de 13 a 18 anos, dentro de um colégio cristão de Anápolis (GO).

De acordo com o delegado Jorge Bezerra, responsável pelo caso, o homem se tornava amigo das vítimas e oferecia carona para algumas.

“Ele começava a mostrar vídeos pornográficos, depois começava a constrangê-los sobre a sexualidade. Por fim, passava a fazer algumas massagens, realizando toques inadequados nas partes íntimas desses alunos. Nos casos mais graves, ele chegou a tocar na parte íntima, seios e chegou a praticar sexo oral em um aluno”, detalhou o delegado.

Investigação do caso

O delegado explicou que a investigação começou após a escola receber as denúncias dos alunos. Em comunicado oficial, a escola informou que agiu de forma rápida e que o treinador foi imediatamente desligado do quadro de professores.



“No dia 31 de agosto, em resposta às acusações, o treinador foi desligado e afastado imediatamente das dependências do colégio, com suspensão de contato com os alunos. Nesse mesmo dia, a Polícia Civil foi prontamente acionada […] e conduziu uma investigação minuciosa, ouvindo testemunhas e coletando evidências"

O delegado Jorge Bezerra pediu para que caso mais alunos tenham sido vítimas do professor, denunciem aos responsáveis, escola ou polícia.