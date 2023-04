Professor é preso por abuso sexual contra alunas de escola municipal de Mojuí dos Campos

Um professor de 44 anos da Escola da Rede Municipal de Mojuí dos Campos, oeste do Pará, foi preso temporariamente, na manhã desta quarta-feira (26), suspeito de abusar sexualmente de alunas. Após a repercussão do caso, o docente foi afastado das atividades. A Polícia Civil informou à redação integrada de O Liberal que o suspeito “foi encaminhado ao Sistema Penitenciário, onde ficará à disposição da justiça”. Com informações do portal O Impacto.

Conforme depoimentos colhidos pelo delegado William Richer, o professor estava buscando comprometer a instauração do inquérito policial solicitando que as denunciantes retirassem o Boletim de Ocorrência contra ele. Por conta disso, foi solicitado um mandado de prisão temporária, o qual foi cumprido nesta quarta-feira (26).

As diligências continuam enquanto o homem aguarda os procedimentos na Penitenciária Silvio Hall de Moura, ‘O Cucurunã’. “A Polícia Civil do Pará informa que cumpriu mandado de prisão temporária contra um homem, nesta quarta-feira (26), na cidade de Mojuí dos Campos. O homem é investigado por crime de abuso sexual contra vulneráveis. Após a conclusão de procedimentos legais, ele foi encaminhado ao Sistema Penitenciário, onde ficará à disposição da justiça”, detalhou a PC em nota.