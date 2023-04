Polícia Civil prende ‘Perneta’ por suspeita do crime de estupro de vulnerável em Igarapé-Miri

Policiais civis da Delegacia de Igarapé-Miri, no Baixo Tocantins, prenderam Domingos Neri de Oliveira, mais conhecido como “Perneta”. Com a prisão preventiva decretada pela Justiça, ele é investigado pela prática do crime de estupro de vulnerável que resultou na gravidez de uma criança de 11 anos de idade, neta da companheira dele.

A detenção foi na segunda-feira (17), por volta das 17h20, e ocorreu durante a “Operação Esparavel”, durante a qual foi cumprido mandado de prisão preventiva cumulado com busca e apreensão domiciliar. Os agentes também tinham a informação de que o suspeito possuía várias armas de fogo no interior de sua residência. Por essa razão, os policiais solicitaram, à Justiça, a prisão preventiva do investigado, juntamente com busca e apreensão domiciliar.

No momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão foram encontradas três espingardas e munições. E, por isso, ele foi autuado em flagrante, ficando à disposição da Justiça.