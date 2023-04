'Sanguinário' morre em confronto com a polícia em Igarapé-Miri

No início da noite de terça-feira, 11, Anildo Braga Valente, conhecido como 'Sanguinário', morreu em confronto com a Polícia na localidade do Ramal do Arapari, em Igarapé-Miri, no nordeste do Pará. O sujeito já era foragido da Justiça e tinha passagem por diversos crimes, como homicídio, latrocínio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Segundo relatório policial, durante a Operação Esparavel, que tem como objetivo reforçar a presença da polícia no município de Igarapé-Miri, os militares receberam a denúncia de que o 'Sanguinário' estava escondido no Ramal do Arapari. Em conjunto, agentes das Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam) e outros batalhões da Polícia Militar do Pará (PM) foram até o local averiguar a informação.

Por volta das 18h30, os militares encontraram o foragido, em uma área de mata, momento em que 'Sanguinário' sacou uma arma de fogo e a apontou contra a guarnição. Os policiais revidaram e realizaram disparos, sendo o suspeito alvejado por tiros. Anildo chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Municipal de Igarapé-Miri, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Durante a ação, a arma utilizada pelo suspeito foi apreendida: uma pistola Taurus de calibre ponto 380. "Ressalte-se que o nacional atingido é um conhecido pirata da região e possui diversos registros de homicídio, latrocínio, tráfico e porte ilegal de arma de fogo, com dois mandados de prisões em aberto", complementa o relatório policial.