Em um mês, 40 são presos e grupos criminosos são desarticulados em Igarapé-Miri

Em quase um mês de operação de segurança pública na Região de Integração Tocantins, mais especificamente em Igarapé-Miri, nordeste do Pará, cerca de 40 pessoas foram presas, outras recapturadas e grupos criminosos foram desarticulados. Os dados são resultado da Operação Esparavel, que tem reforçado ações de órgãos de segurança desde 16 de março na região.

De 16 de março até quarta-feira, 12, 40 pessoas foram presas em flagrante, oito mandados de prisão foram cumpridos e recapturados dois foragidos do sistema penitenciário. Também houve apreensão de quase três quilos de entorpecentes, 43 munições e 25 armas de fogo. Os policiais fizeram 3.518 abordagens a pessoas, veículos e embarcações, durante as rondas e barreiras.

De acordo com informações da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), as prisões e recapturas incluem lideranças de grupos criminosos, o que vem reduzindo os indicadores de criminalidade na área urbana, que sofria principalmente com sequestros, bem como na zona rural, que era alvo, sobretudo, de roubos em residências ribeirinhas.

"Usamos helicópteros, lanchas blindadas e todo o aparato policial para essa missão, que nos trouxe resultados muito positivos. Já foram mais de 40 prisões realizadas, incluindo as principais lideranças que atuavam nas organizações criminosas na região. Algumas morreram em confronto com as equipes policiais no momento da abordagem. Também apreendemos drogas e armamentos de grosso calibre usados em atos criminosos", informa o titular da Segup, Ualame Machado.

Denúncias

Também considerado um reflexo da operação, a Secretaria afirma que Igarapé-Miri está há 54 dias sem registro de crimes violentos letais Intencionais (CVLI), que incluem homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte. O último caso desse tipo de crime foi computado em fevereiro deste ano. No período de 16 de março (início da operação) até a última terça-feira, 11, foi registrada a redução de 74,28% nos crimes de roubo, em comparação ao mesmo período de 2021 e 2022.

Um fator que estaria sendo importante para esses resultados seria a participação dos moradores, por meio de denúncias. Um exemplo foi a prisão de um homem conhecido como 'Pirata', na última terça-feira (11), após denúncia anônima por meio do Disque Denúncia 181. 'Pirata' liderava um grupo criminoso no município e respondia por diversos delitos na região, como homicídio, latrocínio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma.

Como denunciar?

Qualquer pessoa pode contribuir com o Estado por meio das forças de segurança denunciando delitos. Em caso de urgência e emergência, ligue 190 ou acione o Disque Denúncia pelo 181, ou ainda via WhatsApp (91) 98115-9181, por meio da Inteligência Artificial Rápida e Anônima (Iara), canal que recebe da população áudios, mensagens, vídeos e localização em tempo real. Sigilo e anonimato são garantidos, inclusive sem identificar o contato do denunciante.