Professor é alvo de atentado em Marabá; aluno é principal suspeito

Um professor identificado como Fredson Andrade Nunes Valente foi vítima de um atentado a tiros na frente da escola onde leciona em Marabá na última sexta-feira (1º). O principal suspeito pelo ataque é um aluno dele. Segundo as primeiras informações, momentos antes do atentado, o aluno se envolveu em uma briga com o professor dentro do colégio.

Pouco depois, a Polícia Militar foi acionada e foi até à Escola Izaura Nocete, onde o professor. Quando a guarnição chegou no local, Fredson confirmou que teve uma discussão com um aluno de 16 anos. O estudante teria pulado o muro e jogado uma pedra no vidro do carro de Fredson. Em seguida, o professor foi até o carro, e ouviu alguns disparos, mas não conseguiu identificar quem atirou ou a direção dos tiros.

Quando os policiais chegaram, o adolescente já não estava mais na escola. A direção informou que tomará as medidas necessárias contra o aluno e orientou Fredson a registrar um boletim de ocorrência sobre o incidente. Os policiais também foram à casa do estudante, mas não o encontraram.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.