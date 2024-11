Corpo de homem é encontrado com marca de tiro às margens de rio em Anajás, na Ilha do Marajó

O corpo de um homem identificado como Maycon da Silva Belo foi encontrado na última sexta-feira (1º) às margens do Rio Puruz, em Anajás, no Arquipélago do Marajó. No local, a polícia constatou que o cadáver apresentava sinais de ter sido atingido por disparos de arma de fogo, já que tinha a marca de um tiro na região do peito.

Até então, não há informações sobre as possíveis motivações do crime e sobre os supostos autores do homicídio. O homem respondia a um processo pelo crime de tráfico de drogas, pelo qual já tinha sido preso, mas estava em liberdade por decisão judicial.

Após ser acionado por moradores, por volta das 12h30 de sexta-feira, uma equipe da Polícia Militar e da Polícia Civil estiveram no local. O corpo de Maycon foi removido por equipes do Corpo de Bombeiro e encaminhado ao necrotério do Hospital Municipal de Anajás.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.