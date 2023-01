Procurado por tráfico de drogas é preso pela polícia no Marajó; suspeito seria integrante de facção

Andrei Silva Lopes foi preso pela Polícia Civil no final da manhã desta segunda-feira (23) em Anajás, na região do Marajó. Ele tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e também é apontado de participar no roubo da casa do vice-prefeito de São Sebastião da Boa Vista, Almir Teixeira da Costa (PSD). O suspeito seria membro da facção criminosa do Comando Vermelho. Com informações do Notícia Marajó.

O delegado titular da Superintendência Regional do Marajó Ocidental (Sudepol), Paulo Junqueira, explicou que Andrei foi flagrado circulando pelas ruas do município e a equipe policial de plantão foi quem o reconheceu.

“Trata-se de preso da mais alta notoriedade em nossa região. Conhecido por ser membro ativo do Comando Vermelho e por ter o domínio das operações desta facção tanto em São Sebastião da Boa Vista quanto em Anajás”, afirmou Junqueira.

O suspeito estava om R$ 1 mil em espécie e um celular quando foi preso. Andrei foi encaminhada à delegacia da cidade. Ele deverá ser inquirido e indiciado nos procedimentos correspondentes ao tráfico de drogas.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes à PC sobre o roubo a casa do vice-prefeito Almir. A reportagem aguarda retorno.