Procurado por homicídio, homem acaba preso também por tráfico de drogas na Grande Belém

Lucas Victor Ramos Silva foi preso na tarde desta quarta-feira (24), no distrito de Benfica, em Benevides, na Grande Belém. Segundo a Polícia Civil, o homem era conhecido como líder de uma boca de fumo na Comunidade Xirizal, em Santa Bárbara do Pará, e era procurado por ser o mandante da morte de um homem identificado apenas como Cleofas, ocorrido em outubro de 2022.

A vítima foi assassinada com 31 tiros, teve ossos quebrados e um dos olhos vazados, em razão de uma dívida de drogas com Lucas, segundo as investigações.

Durante a abordagem policial, Lucas tentou fugir pelos fundos de sua residência, carregando quatro tabletes de drogas – dois de maconha e dois de óxi. Ao perceber a aproximação dos policiais, ele abandonou a droga e tentou escapar pulando vários quintais das casas vizinhas.

Os investigadores iniciaram buscas nas imediações e, após fecharem o cerco, conseguiram prender Lucas em flagrante.

Após os procedimentos legais na delegacia, Lucas Victor Ramos Silva foi encaminhado ao Sistema Penal, onde ficará à disposição da justiça.