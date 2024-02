PRF realiza leilão online de veículos retidos a partir do dia 22 no Pará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), no Pará, informa que realizará um leilão virtual de veículos retidos, abandonados, removidos ou recolhidos a qualquer título, inclusive com restrição judicial, há mais de 60 dias nos pátios das unidades operacionais e terceirizadas vinculadas à PRF, no município de Castanhal, nordeste paraense.

Conforme a PRF, as sucatas são veículos que estão impedidos de circulação em vias públicas, e se destinam exclusivamente ao desmonte e ao reaproveitamento das peças e só podem ser adquiridos por pessoas jurídicas previamente cadastradas.

Leilões virtuais

As sessões públicas de lotes de sucata, com motor inservível, serão realizadas exclusivamente no sistema eletrônico on-line, no site https://www.vipleiloes.com.br nos dia 22, 23, 26, 27 e 28 de fevereiro de 2024, às 9h, e no dia 29 de fevereiro de 2024, às 14h.

A visitação pública dos lotes de veículos que serão leiloados será nos dias 15 a 21 de fevereiro de 2024, no pátio onde se encontram os veículos, no horário das 8h às 17h.