Superior à média nacional, Pará registra aumento de 25% nas vendas de veículos novos em janeiro

As vendas de veículos novos no Pará registraram um aumento de 25,51% em janeiro deste ano, no comparativo entre janeiro de 2023, com 11.143 automóveis emplacados, conforme apontam os dados divulgados, na última semana, pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), associação representante das concessionárias. O saldo de vendas ficou acima da média nacional, de 20,16% para o mesmo período.

Ainda em comparação entre o primeiro mês de 2023 e 2024, o destaque foi na venda de veículos particulares. O segmento de motos cresceu 35,84%, enquanto que as vendas de carros registraram um aumento de 13,97%. Em contrapartida, caminhões e ônibus tiveram queda de 28%.

Por outro lado, no último mês, em relação a dezembro de 2023, os segmentos de automóveis e comerciais leves tiveram um recuo de 45,16% nas vendas, assim como caminhões e ônibus, que caíram 51,79%. O segmento de motos também apresentou redução de 7,03% no comparativo.

Para o economista paraense Rosivaldo Batista, apesar dos dados de dezembro, a variação positiva apontada entre janeiro de 2023 e 2024 favorece vários segmentos econômicos no Estado, especialmente os que são atrelados ao setor.

“Esse aumento substancial de 25% na cadeia circular de vendas de veículos no Pará impulsiona vários segmentos que compõem este setor, como nas vendas de combustíveis feitas pelos postos com sua dinâmica própria. As lojas de vendas de veículos também se beneficiam pelo incremento da atividade. O setor de corretagem também cresce aliado aos seguros dos veículos. Em síntese, produção de veículos é uma atividade que movimenta diversos setores, sendo boa para a economia paraense”, declara Batista.

Melhor resultado desde 2015

Segundo o relatório, neste ano, os emplacamentos de veículos tiveram o melhor resultado para o mês de janeiro desde 2015, com 322.503 unidades emplacadas no mês passado. Entre os carros e comerciais leves, o aumento em relação ao início de 2023 foi de 16,6%. O montante geral foi puxado também pelas motos, que cresceram 29,7% nas vendas.

Entretanto, na comparação com dezembro de 2023, o setor sofreu quedas nas vendas, chegando a uma redução de até 35,72% para carros e comerciais leves; 20,14% em ônibus e caminhões; e 10,19% para implemento rodoviário. Apenas motos encerrou o mês com saldo positivo de 7,97% nas vendas.

Emplacamentos em janeiro de 2024 no Pará

- Carros: 1.542

- Comercial Leve: 878

- Caminhão: 143

- Ônibus: 19

- Moto: 8.316

- Implemento rodoviário: 102

- Outros: 143

Total: 11.143