PRF flagra caminhoneiros com anfetamina durante fiscalização na BR-316, em Capanema

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 10 comprimidos de anfetamina na quarta-feira (25/12), durante fiscalização no quilômetro 153 da BR-316, em Capanema, no nordeste do Pará. De acordo com a PRF, a droga estava com caminhoneiros. Os agentes realizavam fiscalização, em frente à Unidade Operacional (UOP) daquele município, com foco no combate ao crime e na prevenção de sinistros de trânsito.

Segundo a PRF, durante a abordagem a dois automóveis de carga foram encontradas duas cartelas com cinco comprimidos de anfetamina, uma em cada um dos veículos fiscalizados.

A anfetamina é uma substância psicoativa que afeta o sistema nervoso central, sendo conhecida por sua capacidade de inibir o sono e reduzir temporariamente a sensação de cansaço.

O uso e o porte de anfetaminas é proibido por lei. Por conta disso, os condutores envolvidos assinaram Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) e comprometeram-se a comparecer em juízo conforme solicitado.