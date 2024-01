Ator de ‘Peaky Blinders’ confessa posse e uso de crack, anfetamina e outras substâncias

Paul Anderson, ator britânico de 48 anos, famoso pelo seu papel como Arthur Shelby em “Peaky Blinders”, confessou posse e uso de crack, anfetamina e medicações controladas. Ele admitiu durante um julgamento realizado no Reino Unido, na última quinta-feira, 25. As informações são do jornal The Independent.

VEJA MAIS

Após ser flagrado usando as substâncias em um banheiro para pessoas com deficiência de um pub em Londres, Inglaterra, o ator recebeu uma multa de £ 1.340 (aproximadamente, R$ 8,4 mil). A polícia foi chamada, segundo o Maily Mail, quando o gerente desconfiou do cheiro da fumaça que estava no local. Paul foi levado à delegacia.

O advogado do ator teria dito, durante o julgamento, que ele não faz uso de crack, mas estava em “uma posição infeliz e deveria ter tido forças para dizer não”. De acordo com a defesa de Paul, as drogas foram presentes de fãs da série e ele usou para “entrar no personagem”.

VEJA MAIS

Paul Anderson estava escalado para reviver seu personagem, Arthur Shelby, em um longa sobre o seriado. Entretanto, seu futuro está sendo questionado. A BBC, produtora do filme, ainda não se pronunciou sobre o assunto.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do editor web de Oliberal.com, Felipe Saraiva)