Urso Teddy é apreendido com maconha, crack e pó; entenda

Uma ação realizada pelo Grupo de Repressão a Narcóticos (Genarc) com apoio do Grupo Especial de Repressão a Crimes Patrimoniais (Gepatri) apreendeu um ursinho de pelúcia com drogas escondidas junto com o enchimento interno do brinquedo, na última terça-feira (28), na cidade de Luziânia, no entorno do Distrito Federal. Um homem de 33 anos foi preso durante a Operação Teddy.

O suspeito usava um lava a jato como ponto de venda de entorpecentes.

A investigação da PCGO apontou que o traficante já respondia por outros crimes, como homicídio e outra por tráfico de drogas. Inclusive, ele estava usando tornozeleira eletrônica, usando o benefício de prisão domiciliar. Foram encontrados dentro do ursinho, ao alcance de crianças dentro da casa onde foi encontrado, cocaína, crack e maconha. O suspeito foi preso temporariamente.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com Mirelly Pires