Policiais apreendem droga escondida em potes de creme para cabelo

Policiais militares apreenderam uma quantidade de entorpecentes escondidas em potes de cremes para cabelo, no terminal rodoviário de Santarém, no oeste do Pará. A ação ocorreu na noite de sexta-feira (17), informou o portal O Impacto. Os PMs receberam informações de que uma mulher havia despachado uma carga suspeita para a região de garimpo no município de Itaituba.

E, após buscas no ônibus, encontraram uma caixa com potes de cremes com uma quantidade de maconha prensada tipo skank. A mulher responsável pelo despacho dos entorpecentes não foi presa. Os PMs apresentaram o entorpecente para a 16° Seccional de Polícia Civil, que, agora, vai investigar o caso.