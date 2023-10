Mulher sai do Pará com 16 kg de crack escondidos dentro de mala e é presa em porto no Amapá

Uma mulher de 22 anos que saiu do Pará foi presa em flagrante por tráfico de drogas, nesta quarta-feira (25), no Porto do Grego, no município de Santana, cidade do Amapá. Com ela, a polícia apreendeu 16 kg de crack, escondidos em uma bagagem.

O delegado Mauro Ramos, da Polícia Civil do Estado do Amapá, conta que o entorpecente, avaliado em quase R$ 500 mil, já vinha sendo monitorado pelas autoridades.

VEJA MAIS

Segundo ele, a droga serveria para alimentar a rede de venda ilegal de entorpecente na Região Metropolitana de Macapá. "Através do trabalho de inteligência das duas polícias, conseguimos identificar o carregamento de droga e monitoramos desde a saída do Pará até chegar aqui em Santana. São 16 quilos de kg, avaliados em, aproximadamente, R$ 480 mil, que seriam direcionados para abastecer a região metropolitana. A abordagem foi direcionada à pessoa que estava com a substância em uma mala. Mesmo com tentativas de disfarçar o cheiro do material, a expertise do cachorro do Canil do Bope e da equipe aqui presente foram fundamentais para localizarmos rapidamente o carregamento das drogas", explicou o delegado.

A ação foi realizada pela 1ª Delegacia de Polícia de Santana (1ª DPS) e CIOSP Santana, com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core/ PC-AP), Batalhão de Força Tática da Polícia Militar, 4º Batalhão da Polícia Militar e Canil do Bope, em continuidade das “Operações Hórus e Paz”. A suspeita será encaminhada à audiência de custódia.