Mulher é presa com skunk e cocaína em Juruti

Uma mulher de 24 anos foi presa por policiais militares da 28ª Companhia Independente de Polícia Militar (28ª CIPM) no município de Juruti, no oeste paraense. Ela foi flagrada com cerca de 10 Kg de drogas na sexta-feira (13).

A mulher foi surpreendida em atitude suspeita após sair de uma embarcação vinda de Manaus, no Estado do Amazonas. Ela foi abordada pelos policiais militares próximo a um hotel e durante a revista, foram encontrados entre os pertences dela mais de 10 kg de drogas, sendo 8,980 Kg aparentando ser do tipo 'skunk' e 1,658 kg aparentando ser cocaína.

Um celular e R$ 831,50 em dinheiro também foram encontrados com a mulher, que entregaria a carga a uma pessoa desconhecida.

Ela foi conduzida para a Unidade Integrada de Polícia (UIP) de Juruti junto com os materiais apreendidos.