Durante fiscalização, PRF apreende 119 comprimidos de anfetamina, em Altamira

Em uma fiscalização no km 630 da BR-230, no município de Altamira, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 119 comprimidos de anfetamina. Os comprimidos foram encontrados na carroceria de uma caminhonete que trafegava pela rodovia.

Durante a abordagem, a equipe solicitou os documentos de identificação dos três ocupantes do veículo. Um dos passageiros pegou sua documentação no interior de uma sacola na carroceria e permaneceu com a sacola em mãos, afirmando para equipe ter apenas roupas em seu interior.

No entanto, após verificação, a equipe constatou a presença de diversos comprimidos de anfetamina, do tipo Nobésio Extra Forte. O passageiro do veículo, que seria responsável pela droga, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Altamira, para a realização dos procedimentos cabíveis. A apreensão foi divulgada, pela PRF, na sexta-feira (25).