Caminhoneiro é flagrado com quase 30 comprimidos de anfetamina em Santa Maria do Pará

Um caminhoneiro foi autuado por porte ilegal de drogas e consumo de entorpecentes após ser flagrado com 28 comprimidos de anfetamina em um rodovia no nordeste paraense. A apreensão ocorreu na manhã desta terça-feira (3), no km 102 da BR-316, no município de Santa Maria do Pará. As informações foram divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta quarta-feira (4).

Durante a abordagem, o condutor do veículo Scania/P310, que não teve a identidade revelada, informou que vinha Videira, Santa Catarina, para a capital paraense com um transporte de maçã e alho. A fiscalização realizada pelos policiais rodoviários federais no veículo resultou na apreensão de 28 comprimidos de anfetamina nobésio extra-forte. A substância é comumente utilizada por motoristas e seu efeito colateral é a supressão do sono.

O condutor foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil de Santa Maria do Pará, onde assinou o termo circunstanciado de ocorrência e se comprometeu comparecer em juízo quando solicitado.