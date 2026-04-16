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Polícia

PRF e PF prendem foragido por tráfico de drogas em Itaituba

A prisão ocorreu na zona urbana do município, após os agentes monitorarem o suspeito

O Liberal
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A imagem em destaque mostra policiais federais e rodoviários federais em frente à Delegacia de Itaituba. (Foto: Divulgação | Ascom PRF)

Um homem de 34 anos foi preso em operação conjunta entre as polícias Federal (PF) e Rodoviária Federal (PRF) na noite da última terça-feira (14/4) em Itaituba, no sudoeste do Pará. O suspeito, que estava foragido da Justiça, possuía um mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de tráfico de drogas.

De acordo com a PRF, a prisão ocorreu por volta das 21h45 na zona urbana do município. Após monitorar o paradeiro do foragido, a abordagem foi realizada em uma via pública do bairro da Floresta.

O mandado de prisão foi expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), por meio da Vara Criminal de Itaituba. Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, o crime de tráfico de drogas é um dos principais focos de combate das forças federais na região, considerada estratégica para o monitoramento de rotas logísticas.

A equipe o informou sobre o mandado de prisão e o conduziu para a Delegacia de Polícia Civil de Itaituba-PA, onde foram realizados os demais procedimentos cabíveis.

Punição 

O artigo 33 da Lei 11.3423 estabelece punição de cinco a 15 anos de reclusão para quem “importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

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