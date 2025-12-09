Capa Jornal Amazônia
PRF e Bope apreendem 30 kg de skunk durante fiscalização na BR-316, em Marituba/PA

A droga foi encontrada no bagageiro de um ônibus que saiu de Zé Doca, no Maranhão, com destino à capital paraense

O Liberal
fonte

Os dois homens envolvidos foram presos e, juntamente com a droga, foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Marituba (Polícia Federal)

Na tarde desta segunda-feira (8), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em uma ação conjunta com o Batalhão de Operações Policiais Especiais do Pará (Bope), apreendeu 30 kg de substância análoga ao skunk durante uma fiscalização no quilômetro 11 da BR-316, em Marituba, no Pará.

Por volta das 14h20, os agentes abordaram um ônibus Mercedes-Benz/Marcopolo com um condutor e um passageiro que saiu de Zé Doca/MA com destino a Belém/PA. Ao ser perguntado o que estavam levando no bagageiro, o condutor demonstrou nervosismo e as respostas divergiram sobre o conteúdo transportado.

Diante da suspeita, foi feita uma vistoria no bagageiro e foram encontrados vários tabletes de substância análoga ao skunk. Ao perceber que a droga tinha sido localizada, um dos suspeitos tentou fugir para uma mata próxima, porém os policiais conseguiram capturá-lo.

Os dois homens envolvidos foram presos e, juntamente com a droga, foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Marituba para os procedimentos cabíveis, em tese, pelo crime de tráfico de drogas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

polícia

Polícia
