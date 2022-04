PRF apreende mais de 100 toneladas de manganês, em Marabá

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 100 toneladas de minério ilegal, durante fiscalização no km 323 da BR-155, no município de Marabá, no sudeste do Pará. A ação ocorreu, no domingo (24), por volta das 16 horas.

Durante os procedimentos de fiscalização, a equipe abordou dois veículos transportando manganês. O condutor do primeiro veículo apresentou uma nota fiscal com sinais de adulteração e sem as demais documentações necessárias para o transporte. Já o condutor do segundo veículo não apresentou nenhum documento da carga de minério.

Os dois condutores, então, foram encaminhados à Polícia Federal de Marabá, junto com a carga e os veículos transportadores, para a realização dos procedimentos cabíveis. Segundo dados do Ministério da Economia, a maior parte do minério apreendido no sudeste do Pará segue para a China. Atualmente, os municípios paraenses de Marabá, Pacajá, Curionópolis e Parauapebas são o epicentro desse mercado clandestino, informou a PRF.

O minério de manganês é considerado material essencial na fabricação de ligas metálicas, combinado, especialmente com o ferro, na produção de aço. Pode ser utilizado ainda em ligas de cobre, zinco, alumínio, estanho e chumbo.