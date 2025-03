Preso suspeito de extorquir comerciantes e lojistas no Parque Guajará, em Belém

Henrique Neves dos Santos, suspeito de extorsão contra lojistas em Belém, foi preso nesta sexta-feira (7) durante uma operação da Delegacia de Repressão a Facções Criminosas (DRFC) da Polícia Civil do Pará (PCPA), no bairro Parque Guajará. Na residência do acusado, uma arma de fogo de uso restrito e 21 munições calibre .40 foram apreendidas.

Segundo as investigações, um estabelecimento estava sendo alvo de ameaças há uma semana. No último sábado (1º), criminosos efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a loja, e hoje, atearam fogo no local, provocando o incêndio. De acordo com o delegado Fausto Bulcão, diretor da Divisão de Repressão ao Crime Organizado da PCPA, o suspeito é um dos responsáveis por extorsões e atentados contra comerciantes da região.

“Durante a investigação, conseguimos identificar o suspeito, que estava envolvido em várias extorsões e ataques a lojistas do Parque Guajará e nas proximidades da Avenida Augusto Montenegro. Alguns estabelecimentos vinham sendo ameaçados há cerca de uma semana, e até disparos de arma de fogo calibre .40 foram feitos contra as lojas”, afirmou o delegado.

Além disso, equipes da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE) foram mobilizadas para apoiar na operação. Também foi apreendida uma motocicleta utilizada pelo criminoso para cobrar valores de forma presencial nos estabelecimentos comerciais.