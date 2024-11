Dois suspeitos de sequestrar e extorquir dentista em Ananindeua são presos em Belém

Dois suspeitos de sequestrar e extorquir uma dentista em Ananindeua foram presos temporariamente em Belém. A ação da Polícia Civil ocorreu na quarta-feira (6/11), quando a dupla foi localizada na capital paraense. Conforme as investigações, o crime ocorreu em 16 de dezembro de 2022, quando três homens abordaram a dentista que estava saindo de um salão de beleza.

A ação foi realizada pelas equipes da Delegacia de Repressão a Roubo a Bancos e Antissequestro (DRRBA), que é vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO). Segundo os detalhes do caso, a mulher saía do estabelecimento em Ananindeua e os suspeitos a obrigaram a entrar no automóvel e a circular com eles por diversas ruas da cidade. Durante o trajeto, a vítima foi forçada a realizar transferências via PIX para contas controladas pelo grupo, além de ser obrigada a entregar seus pertences aos suspeitos, que ainda levaram jóias, celular e dinheiro em espécie.

De acordo com a PC, assim que o caso foi denunciado, a Polícia Civil passou a investigar o crime. Os três suspeitos foram identificados e passaram a ser monitorados. “Após um período de levantamento de informações, nossas equipes conseguiram identificar os criminosos. Dois foram presos hoje e o terceiro veio à óbito ainda em 2022, enquanto cometia um assalto”, detalhou Walter Resende, delegado-geral da Polícia Civil do Pará.

Além disso, segundo as investigações, os dois suspeitos que foram detidos na operação eram cunhados na época em que teriam cometido o crime. Eles irão responder por roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e uso de arma de fogo.

“Hoje, com a operação em andamento, estamos cumprindo os mandados de prisão emitidos pela Justiça, dando mais um passo importante para desarticular essa organização criminosa. Nosso objetivo é contribuir para o bem-estar social, através da melhoria na segurança em nosso estado", informou o diretor da DRCO, delegado Fausto Bulcão. A dupla permanece detida e à disposição da Justiça.