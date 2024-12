Homem é preso por pedir nudes e extorquir vítimas

Um homem foi preso na última sexta-feira (27), suspeito de crimes relacionados à extorsão sexual, armazenamento de conteúdo pornográfico infantil e estupro, no município de Santa Izabel, localizado na Região Metropolitana de Belém. A prisão ocorreu no âmbito da operação “Predador”, conduzida pela Polícia Civil do Pará por meio da Delegacia de Quatro Bocas.

Conforme as investigações, o suspeito utilizava redes sociais para convencer as vítimas a enviarem mensagens íntimas. De posse do material, ele as ameaçava com a divulgação do conteúdo, configurando o crime de extorsão sexual. Durante o processo investigativo, foram encontrados mais de 100 gigabytes de conteúdo pornográfico armazenado, incluindo vídeos relacionados à pedofilia. Até o momento, cinco vítimas da ação criminosa foram identificadas.

Além das ações virtuais, o homem é investigado por um caso de estupro consumado e uma tentativa de estupro, também em Santa Izabel. Após buscas realizadas pela equipe de investigadores, ele foi localizado e conduzido à Delegacia de Quatro Bocas para a adoção das medidas cabíveis.

“As investigações prosseguem, e houve um intenso trabalho da equipe de investigadores desde a identificação do suspeito, que utilizava as redes sociais para cometer os crimes, até sua localização e prisão. O inquérito será concluído no prazo legal e remetido à Justiça, reforçando o compromisso da instituição com a segurança da população paraense e a ordem pública”, destacou o delegado Joanisio Neto, titular da Delegacia de Quatro Bocas.

As investigações continuam em andamento para identificar outras possíveis vítimas e ampliar as responsabilizações do investigado.