Preso suspeito de esfaquear esposa e abandonar corpo em frente ao PSM de Castanhal

Magno Antônio Pinheiro de Lima, de 36 anos, foi preso enquanto dormia na casa de sua mãe, na manhã desta segunda (6), no bairro do Heliolândia, periferia de Castanhal, no nordeste do Pará. De acordo a polícia, ele esfaqueou a companheira Nayane Silva de Jesus, de 26 anos, com quem vivia, golpeando-a nas costas. O feminicídio ocorreu por volta de 1h30 madrugada do domingo (5).

O suspeito deixou a mulher esfaqueada no pronto-socorro do bairro Jaderlândia e em seguida fugiu. A vítima ainda estava viva quando deu entrada na unidade hospitalar.

De acordo com o Coronel Galhardo, do 5º Batalhão de Polícia Militar, um parente do acusado foi quem forneceu informações sobre o seu paradeiro.