Mulher esfaqueada é deixada para morrer em PSM de Castanhal

Um caso de feminicídio foi registrado na madrugada deste domingo (5), em Castanhal, município localizado na região nordeste do Pará. Nayane Silva de Jesus, 26 anos, foi deixada no pronto socorro do bairro Jaderlândia, periferia da cidade, por uma pessoa não identificada. Ela estava com ferimentos nas costas provocados por uma faca.

Segundo o coronel Galhardo, do 5º Batalhão da Polícia Militar (BPM), o caso aconteceu por volta de 1h30 da madrugada e a jovem ainda estava com vida quando deu entrada no hospital. “A gravidade dos ferimentos a fizeram evoluir a óbito. Ainda estamos averiguando. Só o que sabemos até agora é que ela foi deixada por um homem não identificado”, contou.

