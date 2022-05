Servidora é morta dentro do próprio apartamento; principal suspeito é preso

Uma mulher morreu após ser brutalmente esfaqueada dentro do próprio apartamento, em um condomínio residencial de luxo, no bairro de Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, Amazonas. O principal suspeito de cometer o crime foi preso nesta terça-feira (31), 10 dias após o crime. Silvanilde Ferreira Veiga, de 58 anos, era servidora do Tribunal Regional do Trabalho do Estado do Amazonas (TRT-AM). Segundo a perícia criminal, ela foi agredida fisicamente no rosto e na cabeça, o que gerou marcas e vários traumas, além de edemas.

A servidora também levou várias facadas, a maioria no pescoço, que contribuíram para a morte da mulher. Uma das facadas cortou a traqueia e fez com que ela parasse de respirar.

Suspeito foi localizado e preso

Nesta manhã, a equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros prendeu, após 10 dias do assassinato, o principal suspeito de ser o autor do crime. Apesar de não ter tido o nome revelado, a polícia afirma que trata-se de um vigilante do condomínio que confessou o crime. Ele seria usuário de entorpecentes.

A vítima morava em um condomínio com um rígido sistema de segurança, em que há apenas duas formas de acesso: visitantes somente acompanhados com o morador ou por meio de acesso via QR Code. E também na apresentação do QR Code do visitante na portaria do condomínio. No código, há informações sobre o visitante e o morador que liberou a entrada, assim como o registro de entrada e saída do condomínio.

Os entregadores delivery também têm acesso, mas com o mesmo padrão de outros residenciais.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)