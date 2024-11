Prefeitura de Belém apresenta Plano Municipal de Segurança Pública e Defesa Social

O Plano Municipal de Segurança Pública e Defesa Social do Município de Belém foi apresentado nesta quinta-feira (28/11). A solenidade da Prefeitura de Belém ocorreu no auditório Rio Amazonas, do Banco da Amazônia. O Plano foi sancionado, virou a Lei municipal Nº 9993/23 e está disponível na internet.

O subinspetor-geral da Guarda Municipal de Belém (GMB), Sindeval Bittencourt, mostrou que o instrumento estratégico foi elaborado de forma colaborativa com a sociedade civil organizada, secretarias municipais e órgãos da segurança pública para os próximos 10 anos.

O Plano congrega um conjunto de ações, denominado, “Pacto Belém Segura”, divididos em cinco eixos de ações: Proteção e Segurança, Prevenção e Direitos Sociais, Espaço Urbano, Integração; Articulação, Participação e Sistema Integrado Municipal de Segurança Pública e Defesa Social. Cada eixo contém as congregações de diretrizes, metas, objetivos e ações com suas respectivas justificativas, além de ações, que visam a inclusão social.

O inspetor-geral da GMB, Joel Monteiro, explica que o prefeito Edmilson Rodrigues, sancionou quatro leis importantes para o município de Belém relacionadas à Segurança Pública, todas exigidas pela legislação Federal para que as Guardas Municipais possam se adequar aos editais do Ministério da Justiça: Ouvidoria, Corregedoria o Conselho Municipal de Segurança Pública.

Com a aprovação das novas leis, a GMB apresentou um projeto à Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) para reforço da ronda escolar. "O convênio foi celebrado e estamos aguardando 19 motos equipadas, capacetes e outros instrumentos, que vão ajudar a GMB na segurança das escolas municipais”, informou o inspetor-geral.

O serviço integrado entre os órgãos já estaria contribuindo para a diminuição da criminalidade. "A GMB faz parte desse processo, não somente com a repressão e ostensividade, mas também na prevenção para interromper o ciclo de violência, com as ações da Atividade Guarda Amigo da Escola, Projeto Social 'Anjos da Guarda', entre outras”, complementou Joel.

O vice-prefeito de Belém, Edilson Moura, a secretária municipal de Educação, Araceli Lemos e o coronel Geraldo Magela Falcão, representando a Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), também estiveram presentes.

O vice-prefeito parabenizou a construção do Plano Municipal de Segurança de Belém por mostrar ser plural, discutido por instituições importantes dentro da segurança pública.

“Quando se fala em segurança pública, as pessoas pensam logo em repressão e essa atitude deve ser o último ato do agente de segurança pública. A GMB nesses quatro anos estava muito aberta em dialogar, ficando mais próxima da sociedade, que é plural, com suas diferenças. Portanto, quando se constrói um plano ouvindo as secretarias de educação, urbanismo, saneamento, ou seja, as políticas públicas integradas que possam melhorar a vida das pessoas, se diminui a violência”, enfatizou Moura.