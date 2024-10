Estratégias e investimentos em segurança auxiliam na redução da criminalidade em Belém

As estratégias e investimentos em segurança pública por parte do Governo do Estado seguem conduzindo a capital paraense a uma constante redução nos indicadores da criminalidade violenta, sendo reconhecida, inclusive por estudos nacionais, como a quinta capital mais segura do país, conforme dados do Anuário 2024 Cidades Mais Seguras do Brasil, da empresa do setor imobiliário “MySide”. O estudo tem como base a coleta de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Ministério da Saúde, considerando ocorrências de homicídios a cada 100 mil habitantes.

Os investimentos em equipamentos de alta tecnologia, como os totens de segurança pública, instalados em fevereiro deste ano em Belém e em outros oito municípios paraenses, têm auxiliado na garantia da segurança à população e reduzido a criminalidade na capital, que conta com 18 equipamentos distribuídos em áreas estratégicas, em pleno funcionamento e monitoramento, em tempo real, durante 24 horas, a partir do Centro Integrado de Operações (Ciop) da Segup.

Investimentos e estratégias

Para o secretário de Segurança Pública e Defesa Social em exercício, Luciano de Oliveira, os investimentos em equipamentos tecnológicos têm sido fundamentais para auxiliar nas estratégias de combate à criminalidade no estado, principalmente em Belém.

“Infelizmente, Belém já esteve presente no ranking entre as cidades mais violentas do mundo e até mesmo sendo a capital mais violenta do país, entre os anos de 2017 e 2018, e agora nossa capital não pertence mais a esse ranking, estando na posição oposta como podemos observar em estudos e levantamentos nacionais. Podemos dizer que esses resultados são fruto de todo um trabalho integrado e contínuo das nossas forças de segurança, assim como da colaboração da população, que por meio dos canais de segurança e equipamentos como os totens têm nos acionado e sido parcerias nos informando de Belém. Nós seguimos comprometidos em manter e aprimorar os investimentos e ações para que, cada vez mais, possamos reduzir os indicadores de criminalidade e garantir a paz e segurança de nossa população”, afirmou Luciano de Oliveira.

Na capital paraense, desde a instalação dos equipamentos no mês de fevereiro, até setembro, foram registradas 19 ocorrências a partir do acionamento dos totens instalados. Entre as principais ocorrências estão: furtos, roubos, ameaças, lesão corporal, acidentes de trânsito e dano ao patrimônio.

Investimentos em equipamentos, armamentos, capacitações, aumento de efetivo, e ainda, as ações realizadas diuturnamente pelas forças de segurança são fundamentais para a garantia da paz social e redução da criminalidade (Foto: Agência Pará)

Totem de segurança

O equipamento de videomonitoramento possui quatro câmeras fixas que permitem a visualização em 360° de toda a área onde está localizado. Um dos equipamentos, a câmera dome, permite ao operador do sistema efetuar zoom nas ações de maior interesse para a segurança pública na região, além de uma câmera frontal junto ao botão de emergência que permite ao usuário interagir, em tempo real, com o agente de segurança que está respondendo pelo chamado no Centro de Operações Integradas da Segup, o Ciop. O Totem conta, ainda, com alarme sonoro, alto-falante de grande alcance e localizador em tempo real.

Redução da Criminalidade

Os investimentos em equipamentos, armamentos, capacitações, aumento de efetivo e, ainda, as ações realizadas diuturnamente pelas forças de segurança, são fundamentais para a garantia da paz social e redução da criminalidade. De acordo com os dados levantados pela Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), vinculada à Segup, de 1º de janeiro a 20 de outubro de 2024 alguns bairros de Belém tiveram redução de até 100% nos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), que engloba práticas como homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte, quando comparados com o mesmo período do ano passado. São eles: São Brás, Fátima, Parque Guajará, Paracuri e Baía do Sol. Outros bairros também apresentaram redução nos CVLI, como Cremação (71%), Pratinha (63%), Marco (50%), Canudos (50%), Guamá (35%), Tapanã (25%) e Barreiro (20%).

“Tenho me sentido bastante satisfeita com o policiamento nas ruas, tanto pelo volume de viaturas quanto pela presença de policiais que estão sempre fazendo rondas em lugares perigosos, principalmente para mim, que estudo à noite. Por onde ando, vejo policiamento ou os totens de segurança, que nos possibilitam sentir mais seguras nas ruas, sabendo que se algo ocorrer, a rua está sendo monitorada. Nunca precisei usar nenhum dos totens, mas percebo um investimento em aumentar o número de opções que nos deixem mais próximas de registrar uma ocorrência, se necessário, e, assim, ter liberdade para transitar com tranquilidade por qualquer lugar”, informou a estudante Rayssa Bessa, de 19 anos, que reside próximo à praça Princesa Isabel, no bairro Condor, ponto onde foi inaugurado o totem de segurança na capital.