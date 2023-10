Bairros contemplados pelas Usinas da Paz apresentam redução na criminalidade, diz Segup

Levantamento da Secretaria de Inteligência e Análise Criminal (Siac), vinculada à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), aponta que os sete bairros da Região Metropolitana de Belém contemplados pelas Usinas da Paz, integrantes da Política Pública Territórios pela Paz (TerPaz), apresentaram reduções significativas da criminalidade nos últimos cinco anos.

Em média, os Crimes violentos Letais e Intencionais (CVLI), aqueles que englobam homicídio, latrocínio e lesão corporal, caíram 86,42%, desde a sua implantação das Usinas com as ações de segurança pública desenvolvidas Segup, em parceria com os demais órgãos da área no Estado.

No caso dos crimes de roubo, a redução foi de 75,28%. Os dados foram divulgados neste sábado, pela Segup, e se referem ao comparativo dos oito primeiros meses do ano de 2018, antes da implantação do Programa, com o ano de 2023, já com a presença das Usinas da Paz nos bairros da RMB.

“Os números nos trazem a certeza de que o projeto é um sucesso, e que claro, ele será, bem como, já está sendo implantado para todo o estado, para que possamos disseminar para toda a população paraense esse projeto magnífico que transforma a vida e a realidade social das pessoas”, afirma o secretário de Segurança Pública, Ualame Machado.

Atualmente, as ações de segurança e cidadania das Usinas da Paz estão presentes nos seguintes bairros

Belém

Cabanagem,

Terra Firme,

Jurunas,

Guamá,

Bengui e

Condor

Ananindeua

Icuí-Guajará

Nova União

Parauapebas

Canaã do Carajás

Veja os resultados do levantamento divulgado pela Segup

Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI)

Jurunas/Condor (-88%)

Centro de Marituba (-89%)

Cabanagem (-94%)

Benguí (-93%)

Guamá (-69%)

Terra Firme (-82%)

Icuí-Guajará (-90%)

Crimes de roubo

Cabanagem (-73%)

Benguí (-80%)

Jurunas/Condor (-79%)

Guamá (-74%)

Terra Firme (-74%)

Icuí-Guajará (-62%)

Centro de Marituba (-86%)