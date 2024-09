Pará avança em ranking de segurança e Belém é quinta capital mais segura do Brasil

Em um ano, o Pará subiu da 21ª para a 15ª posição no ranking dos estados mais seguros do Brasil. E Belém aparece como a 5ª capital mais segura do Brasil, ficando atrás apenas de Florianópolis (SC), São Paulo (SP), Brasília (DF) e Cuiabá (MT).

Os dados foram divulgados no dia 17 de setembro, por meio do Anuário 2024 de Cidades Mais Seguras do Brasil, elaborado pela MySide, empresa especializada em tecnologia e serviços no setor imobiliário. Os indicadores são os números de assassinatos a cada 100 mil habitantes e têm período de referência o ano de 2023.

Na noite da última quarta-feira (25/9), o governador Helder Barbalho comentou os rankings por meio de um vídeo publicado nas redes sociais. “Mais um dia de trabalho aqui em Nova Iorque, terminando dia par falar de outra agenda, falar sobre segurança pública”, começou o governador.

“Acabei de ter a informação de mais um anuário sobre segurança no Brasil. E boas notícias. O Pará saiu da 21ª posição para 15% estado mais seguro do Brasil”, afirmou. “E Belém, nossa sede da COP 30, avançando e já é a quinta capital mais segura do Brasil”, acrescentou.

O governador falou que isso é possível graças ao investimento em segurança e em tecnologia. “E no nosso time que está nas ruas protegendo a população. Vamos continuar trabalhando por um Pará mais seguro, protegendo a vida, cuidando das pessoas, com as usinas da paz, e promovendo segurança por todo o Pará”, afirmou.

Segundo seus organizadores, esta edição de 2024 dá continuidade a esse esforço, cruzando dados oficiais do Ministério da Saúde e do IBGE, e utilizando uma metodologia rigorosa para garantir a precisão e relevância dos resultados. "Nosso objetivo é que o anuário continue sendo uma ferramenta valiosa. Não só para auxiliar na escolha de um local seguro para viver, mas também para fomentar o debate público e inspirar melhorias nas políticas de segurança em todo o Brasil", afirmam.

O anuário é baseado nos dados do IBGE e do Ministério da saúde. Seus organizadores afirmam ainda que, após o sucesso da primeira edição do anuário Cidades Mais Seguras do Brasil© em 2023, amplamente divulgada em todo o país, "o estudo consolidou-se como uma referência importante para gestores públicos, especialistas em segurança e para o público em geral".