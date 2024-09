Após venda de créditos de carbono, Pará avança em parcerias voltadas ao meio ambiente

Representantes da Amazon, IPAM Amazônia e The Nature Conservancy elogiaram conduta do governador Helder Barbalho em iniciativa pioneira do Pará. Menos de 12 horas após fechar um acordo histórico, ao vender quase R$ 1 bilhão em créditos de carbono e garantir financiamento da Coalizão LEAF, nesta quinta-feira (25) o chefe do Executivo do Pará retomou a agenda oficial de trabalho em Nova Iorque com encontros envolvendo a iniciativa privada e organizações não governamentais.

A primeira agenda do governador paraense foi com representantes do Woodwell Climate Research Center e da organização científica não governamental (ONG) Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam), para identificar e fortalecer ações contra os impactos das mudanças climáticas no Pará.

A parceria prevê a elaboração de levantamentos científicos que avaliarão, de forma aprofundada, os riscos climáticos no Estado. O acordo também vai elaborar planos de adaptação local e soluções baseadas na natureza. O governador Helder Barbalho ressaltou que a necessidade da urgência exige caminhos e parcerias transversais na sociedade.

“As Amazônias da floresta, dos rios e das cidades também precisam estar nesta agenda. Ter a capacidade de preparar as cidades com as resiliências necessárias para que estejam qualificadas e capacitadas é absolutamente necessário. Assim, mesmo que tardiamente, poderemos recuperar o tempo perdido e implementar estratégias baseadas na ciência”, afirmou o governador.

Na oportunidade, o diretor Executivo do Ipam Amazônia, André Guimarães, destacou a importância da convergência e parceria para o trabalho que irá detectar os desafios, mas, também apresentar as soluções necessárias. E ainda ressaltou o trabalho desenvolvido pelo governador Helder Barbalho na agenda ambiental.

“Estamos muito emocionados, na realidade. Apesar de todas as dificuldades e mazelas que temos vivido, o Pará acendeu uma luz para a sociedade e já está inspirando pessoas e setores. Não existe solução sistêmica para o problema climático se a gente não envolver grande parte da sociedade”, frisou André Guimarães.

O segundo encontro foi com representantes da empresa Amazon, no qual foram discutidas parcerias voltadas à restauração florestal, inteligência artificial, transformação digital e mercado de carbono. “Eles querem participar de toda nossa política de transformação ambiental e econômica”, adiantou Helder Barbalho.

Finalizando a programação de agendas oficiais, o chefe do Executivo Estadual paraense participou de um evento especializado em mercado de carbono, promovido pela The Nature Conservancy (TNC). Na ocasião, Jennifer Morris, diretora-executiva da entidade, elogiou o feito do Governo do Pará e destacou o empenho de Helder Barbalho. “Um feito importante que tem que ser reconhecido. A propósito, devemos celebrar o governador por também levar a COP 30 a Belém. Vai ser incrível, vai ser enorme. Espero que todos vocês estejam lá para apoiar o Estado neste esforço”, exclamou.

Já o governador, afirmou no evento que os recursos do acordo envolvendo créditos de carbono serão utilizados, a partir de 2025, para financiar programas que visam reduzir ainda mais o desmatamento e apoiar o modo de vida dos povos tradicionais do Estado.

“O dia de ontem é o início da independência financeira e social dos povos tradicionais da Amazônia. Vocês não mais precisarão bater à porta de governos para pedir que eles cumpram com suas obrigações como se fosse voluntarismo, uma ação de favor ou filantropia. Os povos originários passarão a ter autonomia para gerenciar a vida de vocês”, ponderou Helder Barbalho.

“Os povos originários do Pará irão virar a página da miséria e da dependência e passam a ter um novo desafio de bem utilizar os recursos que estarão financiando uma nova história nos povos tradicionais da floresta”, completou o chefe do Poder Executivo Estadual paraense.