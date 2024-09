Helder cobra países desenvolvidos e diz ser possível desenvolvimento com sustentabilidade

O governador Helder Barbalho afirmou, na tarde desta terça-feira (24), que é possível o mundo se desenvolver economicamente preservando e fortalecendo a floresta. O posicionamento do chefe do Poder Executivo Estadual do Pará aconteceu durante o Concordia Summit & COP discussions, evento promovido pela organização sem fins lucrativos, Concordia, em Nova Iorque.

Ainda durante o encontro, o governador cobrou políticas públicas e diplomacia mais ativas dos países desenvolvidos em relação aos acordos internacionais voltados à preservação e recuperação do meio ambiente. “Compreendo que o Brasil pode ser líder mundial nesta agenda de balancear os modelos de desenvolvimento com a preservação da floresta”, analisou.

VEJA MAIS

O governador paraense afirmou que o Brasil pode propor ao mundo efetivos financiamentos que permitam com que a floresta contribua com o desafio da redução das emissões. “Precisamos monetizar para fazer com que a floresta viva possa sobreviver às pressões econômicas”, alertou Barbalho.

“E aí, os grandes países, os países que lideram a economia global, precisam falar menos, assinar menos papel e fazer mais, fazer um financiamento efetivo, com compromissos efetivos com iniciativas reais, para que nós possamos salvar a humanidade a partir de soluções baseadas na natureza e soluções baseadas no cuidar das pessoas”, analisou o chefe do Poder Executivo Estadual paraense.

O evento contou com a participação do ex-presidente da Colômbia, Ivan Duque Marquez, que na oportunidade destacou ao governador a importância de Belém sediar a da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que acontecerá em novembro de 2025, na capital paraense. “Oportunidade de falarmos da Amazônia”, ponderou.

Concórdia

A Concordia é uma organização sem fins lucrativos registrada que permite parcerias público-privadas para criar um futuro mais próspero e sustentável. De acordo com os integrantes, Concordia convoca pensadores, incuba ideias e parcerias, criando um novo modelo de como uma organização sem fins lucrativos apartidária pode ter um impacto global. Com o apoio de nossos membros, parceiros e consultores, a Concordia facilita o impacto social por meio de eventos e parcerios.