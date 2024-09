Galeria Visit Brasil abre em Nova York para celebrar a natureza, cultura e gastronomia da Amazônia

A Galeria Visit Brasil – Amazônia abriu nesta segunda-feira (23), em Nova York, nos Estados Unidos, em uma ação de promoção da Amazônia para o mercado turístico americano. O projeto é uma iniciativa da Embratur em parceria com o Sebrae e busca levar para Nova York uma imersão no maior bioma do mundo. O governador do Pará, Helder Barbalho, foi uma das pessoas presentes na abertura do espaço.

"Aqui na #SemanaDoClima, acompanhando a galeria #VisitBrasilAmazonia2024, uma iniciativa da @embraturbrasil e do @governodobrasil. É um espaço de imersão na nossa cultura e na nossa diversidade", escreveu Helder Barbalho em suas redes sociais.

O público-alvo da Galeria inclui empresários, associações de turismo, representantes de empresas do setor, influenciadores e jornalistas internacionais. O principal objetivo é mostrar a Amazônia brasileira como um destino rico em diversidade, oferecendo uma experiência turística sustentável, autêntica e única. Isso visa aumentar o interesse de turistas internacionais e gerar novos negócios que ajudem na preservação e regeneração do bioma.

A gastronomia amazônica será destaque com chefs brasileiros renomados que oferecerão degustações, destacando ingredientes locais como o açaí. Além disso, oito exposições digitais de artistas brasileiros refletirão a diversidade da Amazônia. A experiência "Amazônia Viva" permitirá uma imersão virtual na região do Rio Tapajós, enquanto a exposição de artesanato Marajoara enriquecerá a programação da Galeria.

Durante a programação, os visitantes participarão de painéis com representantes de organizações relacionadas ao turismo sustentável, bioeconomia e à promoção da Amazônia. Haverá exposições digitais de fotógrafos brasileiros renomados, degustação da culinária regional de chefs brasileiros e experiências interativas. Até o dia 27 de setembro, a Galeria estará aberta ao público.

“Estaremos em Nova York durante a Assembleia Geral da ONU, conectados com a mensagem do presidente Lula de alerta e necessidade de união global para enfrentar a crise climática. Mais de 60% da Amazônia está no Brasil, a floresta é um patrimônio da humanidade, e da preservação dela depende a vida em nosso planeta”, destaca o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.

A programação também contará com promoções e painéis de debates sobre a COP 30, que será realizada em Belém, no Pará, em 2025.

“A sustentabilidade, a inovação e a inclusão são conceitos que não tem mais volta e o Brasil é o país onde está a maior parte da Amazônia. O Sebrae vem atuando na preservação dos nossos biomas por meio da inovação. Além das suas edições do Inova Amazônia, lançamos este ano o Inova Cerrado e o Pantanal. Acreditamos que a ampliação do programa para os novos biomas significa uma consolidação dessa estratégia e a afirmação da bioeconomia como agenda prioritária para atuação do Sebrae. Na prática, isso representa preservar os nossos recursos e gerar oportunidades, emprego e renda para a população”, afirma Décio Lima, presidente do Sebrae.

Serviço:

Embratur lança Galeria Amazônia, em Nova York, nos Estados Unidos

Data: 23 a 27 de setembro

Local: Anita Rogers Gallery, 494 Greenwich Street NYC 10013

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)