Poste pega fogo e causa correria na Avenida Presidente Vargas, em Belém

Um poste de energia pegou fogo na manhã desta sexta-feira (22), na Avenida Presidente Vargas, no bairro da Campina, em Belém. Populares que presenciaram o sinistro ficaram muito assustados e registram a correria e susto de quem trafegava pelo local.

VEJA MAIS

Tudo ocorreu por volta de 9h, quando o fogo teve início na fiação elétrica do poste de energia, localizado na esquina da rua Gaspar Viana com a Pres. Vargas. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o fogo se alastrando e consumindo toda a fiação. Pessoas que estavam próximas ao local correram para não serem atingidas pelo fogo ou por um dos fios que ainda estavam carregando energia.

Segundo pessoas da área, um possível curto circuito na fiação, que é antiga, pode ter provocado o início das chamas que se alastraram rapidamente. Uma estrutura de madeira que ficava na rua, embaixo do poste, também foi atingida pelas chamas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido com o fogo.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que as chamas foram controladas e ninguém ficou ferido.