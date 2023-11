Ponte é incendiada em Garrafão do Norte; há suspeita que ato seja criminoso

Uma ponte que dá acesso à vila Fundo de Pote, no município de Garrafão do Norte, nordeste paraense, foi incendiada na madrugada do último domingo (19). Conforme as primeiras informações, o caso teria ocorrido por volta das 04h30 e a hipótese levantada é que o incêndio pode ter sido criminoso.

Segundo o Portal Correio do Norte, as investigações estão sendo realizadas por equipes da prefeitura e Polícia Civil do município. Além disso, alguns nomes já teriam sido levantados sob suspeita de estarem envolvidos no ato criminoso. Por meio de nota, ainda segundo o Portal, a prefeita da cidade teria lamentando a situação.

“Um ato criminoso totalmente inaceitável foi registrado nesta madrugada. Atearam fogo propositalmente na ponte que liga a vila Fundo do Pote à vila do Mamorana, que estava em condições normais de trafegabilidade e, inclusive, havia recebido melhorias nos últimos meses. Nossa equipe está investigando o caso e as imagens serão entregues às autoridades policiais com a intenção de solucionar esse delito, que vai afetar diretamente a vida das pessoas. Nós esperamos, sinceramente, que essa infração não tenha motivações políticas”, disse por meio do comunicado.

Conforme a lei, “Provocar danos ou subtrair patrimônio público é crime qualificado e os responsáveis devem ser penalizados conforme a lei, segundo o artigo 163, inciso III do Código Penal, sob pena de seis meses a um ano de prisão ou o pagamento de uma multa”.

A Polícia Civil informa que equipes da delegacia de Garrafão do Norte trabalham para identificar e localizar o suspeito do incêndio criminoso.