Moju: Ponte de madeira desaba e deixa jovens feridos; vídeo

​Vários estudantes ficaram feridos e embarcações foram destruídas após o desabamento de uma ponte de madeira, localizada no cais do Mercado Municipal de Moju, na tarde da quarta-feira (13). Segundo a população local, a estrutura estava bastante envelhecida e comprometida. Com informações dos sites Debate Carajás e Moju News.

Com a queda da ponte, um jovem, que não teve identidade revelada, teria se ferido com gravidade e foi encaminhado para a Unidade Mista de Saúde em Moju. Na hora da queda, várias embarcações que estavam sob a estrutura de madeira foram totalmente destruídas pelos destroços e foram parar no fundo do Rio Moju.

As imagens de um vídeo que circula nas redes sociais, mostram o momento em que os estudantes saem da água e uma garota pede ajuda, pois não sabia nadar. O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer as vítimas. De forma preliminar, os bombeiros afirmaram que a ponte estava com a estrutura muito desgastada, fato que provocou o desabamento.