Em Moju, jovem morre atingido por árvore que ele cortava

Os próprios colegas de trabalho de Genivaldo Trindade, de 26 anos, removeram o corpo dele, após ele ser atingido pela árvore que cortava em uma área de mata, em Moju, município do nordeste estadual. O acidente fatal aconteceu na manhã da última sexta-feira (01). As informações são do site Moju News.

O acidente com "Reca", como o jovem trabalhador rural era mais conhecido, comoveu a comunidade de Jupuubinha, na zona rural de Moju, onde ele residia com a família.

Os colegas de Reca contaram que ele estava trabalhando para entregar a madeira encomendada, ainda na sexta-feira. Para ser mais rápido, ele convidou um primo para ajudá-lo.

Tudo aconteceu quando Genivaldo ainda cortava a primeira árvore, ao realizar um certo corte em um dos galhos do vegetal, a barra da motosserra ficou presa antes da árvore cair.

Colegas contaram que Reca ficou tentando tirar a barra da máquina para não estragá-la e, nesse momento, a árvore caiu atingindo o jovem, que não teve tempo de sair.