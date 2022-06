Policias salvam adolescente de 15 anos de ser afogada pelo padrasto em Santarém

Uma adolescente de 15 anos viveu momentos de terror nas mãos do padrasto no município de Santarém. O homem de 36 anos foi preso em flagrante por uma guarnição do 35º Batalhão de Polícia Militar (35º BPM) no momento que tentava afogar a adolescente em um igarapé localizado no bairro da Área Verde, por volta de 1h da madrugada desta segunda-feira (6).



O padrasto, identificado como Gilberto de Sousa Pereira, foi preso em flagrante, após a Polícia Militar ser acionada para atender a denúncia de violência doméstica.

De acordo com informações da polícia, ao chegar no igarapé, que fica ao lado da casa da adolescente, o homem foi encontrado no local tentasndo afogar a vítima que já estava desfalecida. Um dos policiais pulou na água para salvar a adolescente das mãos do padrasto, que precisou ser contido pela polícia com uso de algemas.

O homem apresentava sinais de embriaguez e teria agredido também a companheira antes de tentar matar a enteada.

A adolescente foi retirada da água e passou por procedimento de reanimação pela equipe policial. Ela apresentava machucados pelo corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e conduziu a adolescente para atendimento no Pronto Socorro Municipal.



O homem foi preso e levado para a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil e deve responder na Lei Maria da Penha por agressão à companheira e por tentativa de feminicídio contra a enteada de 15 anos. Na manhã desta segunda-feira ele foi transferido para o presídio de Santarém.