Menina de 10 anos morre afogada na piscina de casa; cabelo pode ter sido sugado

Uma menina de 10 anos se afogou na piscina da casa onde morava e morreu, na noite de terça-feira (9), em Faxinal dos Guedes (SC). De acordo com a Polícia Militar, a criança foi levada para o hospital com uma parada cardiorrespiratória, mas não resistiu. As informações são do G1 Santa Catarina.

O caso é tratado como morte acidental, aponta relatório divulgado pela PM. A dinâmica do afogamento não foi divulgada pela corporação. Um boletim de ocorrências foi registrado para abrir a investigação sobre o caso.

Os pais da menina a levaram para a unidade de saúde, por volta das 21h30. Os médicos fizeram manobras para tentar reanimá-la, mas sem sucesso. Após a confirmação da morte, a PM foi chamada.

A informação de que o cabelo da vítima teria sido sugado na piscina foi divulgada, nesta quarta-feira (10), pela prefeitura da cidade em que a família da menina mora. O responsável pelo batalhão que atendeu a ocorrência, Capitão Neivo Risson, disse que não foi possível confirmar a causa do afogamento. "Tivemos essa informação, mas não conseguimos confirmar, pois os familiares estavam muito abalados", relatou.