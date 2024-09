Policial penal é encontrado morto com perfurações no corpo no Rio Tocantins em Marabá

O policial penal Gilson Monteiro da Silva foi encontrado morto, na tarde desta segunda-feira (16/09), por volta das 13h, em Marabá, município do sudeste do Estado do Pará. O corpo do agente de segurança estava nas margens do Rio Tocantins, na Folha 6, núcleo Nova Marabá.

Gilson estava lotado na cidade e apresentava perfurações na região torácica, possivelmente causadas por um objeto perfurocortante, e vestia bermuda marrom e camisa regata preta.

VEJA MAIS

Segundo informações da Polícia Militar (PM), uma guarnição do 4º Batalhão (4º BPM) esteve no local às 13h, após ser acionada via Núcleo Integrado de Operações (Niop). Os policiais confirmaram a identidade de Gilson. O local foi isolado para aguardar as equipes do Instituto Médico Legal (IML) e da Polícia Científica, que realizaram os procedimentos periciais. Diligências foram iniciadas pelas autoridades para identificar e capturar o suspeito do crime.

Segundo nossa reportagem apurou junto à Polícia Civil, na manhã de hoje, antes da descoberta do corpo, familiares comunicaram o desaparecimento de Gilson às autoridades. Teve início então uma busca que contou com o envolvimento de amigos e outros policiais penais. A motocicleta da vítima foi encontrada nas proximidades próximo ao rio, fato que levou a procura por Gilson a se intensificar na área.

O policial penal teria sido visto pela última vez no início da noite de domingo (15), frequentando bares nas margens do Rio Tocantins, uma região de grande movimento de pessoas, principalmente aos finais de semana. A irmã de Gilson, identificada como Joanete Monteiro da Silva, contou à polícia que manteve contato com o irmão por volta de meio-dia de domingo. Ela relatou ter expressado preocupação com o fato de ele frequentar esses ambientes, tendo em vista a sua profissão.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que "apura as circunstâncias da morte do Policial Penal identificado como Gilson Monteiro da Silva. Equipes da Delegacia de Homicídios de Marabá trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no crime. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações".