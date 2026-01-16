Policial militar fica ferido após acidente entre carro e motocicleta na PA-252, em Abaetetuba

Um policial militar ficou ferido em um acidente de trânsito registrado na manhã desta sexta-feira (16), na rodovia PA-252, no município de Abaetetuba, no nordeste do Pará.

De acordo com informações da polícia, a colisão envolveu um carro modelo Chevrolet, de cor prata, e uma motocicleta, conduzida pelo cabo da Polícia Militar Jesse Tavares Valente, lotado no 47º BPM. Com o impacto, o militar caiu na pista e precisou de atendimento médico.

O socorro foi realizado por uma viatura do Corpo de Bombeiros, já que o SAMU informou que as ambulâncias estavam em manutenção no momento da ocorrência. O policial foi encaminhado ao Hospital Regional de Abaetetuba, onde recebeu atendimento médico. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima.

O condutor do veículo permaneceu no local do acidente e foi conduzido à Delegacia de Polícia de Abaetetuba. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como lesão corporal no trânsito. O motorista foi ouvido, passou por exame de embriaguez, que teve resultado negativo, e responderá ao processo em liberdade.

A Polícia Civil informou ainda que as investigações seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias do acidente.