Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Policial militar fica ferido após acidente entre carro e motocicleta na PA-252, em Abaetetuba

A Polícia Civil informou ainda que as investigações seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias do acidente

O Liberal
fonte

Policial militar fica ferido após acidente entre carro e motocicleta na PA-252, em Abaetetuba. (Reprodução/ redes sociais)

Um policial militar ficou ferido em um acidente de trânsito registrado na manhã desta sexta-feira (16), na rodovia PA-252, no município de Abaetetuba, no nordeste do Pará.

De acordo com informações da polícia, a colisão envolveu um carro modelo Chevrolet, de cor prata, e uma motocicleta, conduzida pelo cabo da Polícia Militar Jesse Tavares Valente, lotado no 47º BPM. Com o impacto, o militar caiu na pista e precisou de atendimento médico.

O socorro foi realizado por uma viatura do Corpo de Bombeiros, já que o SAMU informou que as ambulâncias estavam em manutenção no momento da ocorrência. O policial foi encaminhado ao Hospital Regional de Abaetetuba, onde recebeu atendimento médico. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima.

O condutor do veículo permaneceu no local do acidente e foi conduzido à Delegacia de Polícia de Abaetetuba. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como lesão corporal no trânsito. O motorista foi ouvido, passou por exame de embriaguez, que teve resultado negativo, e responderá ao processo em liberdade.

A Polícia Civil informou ainda que as investigações seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias do acidente.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Policial militar fica ferido após acidente entre carro e motocicleta na PA-252, em Abaetetuba
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Policial militar fica ferido após acidente entre carro e motocicleta na PA-252, em Abaetetuba

A Polícia Civil informou ainda que as investigações seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias do acidente

16.01.26 17h43

VIOLÊNCIA

Polícia Civil segue em buscas por suspeito de ataque a influenciadora em Parauapebas

O município também registrou uma onda de outras violências, com cinco homicídios e um baleamento em 15 dias

16.01.26 17h19

POLÍCIA

Homem é preso por estupro de vulnerável e maus-tratos contra mulher trans em Ananindeua

Após a denúncia, a vítima foi retirada do ambiente familiar e submetida a exames periciais, que constataram lesões corporais e indícios compatíveis com a prática de atos libidinosos

16.01.26 17h04

deu ruim

Dupla é presa após onda de assaltos no Centro Comercial de Belém

A polícia orienta que pessoas que tenham sido vítimas de assaltos recentes na região procurem a unidade policial para realizar o reconhecimento dos envolvidos e dos objetos apreendidos

16.01.26 16h33

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem se passa por cliente e tenta matar vendedor a tiros dentro de loja, em Anapu

A arma utilizada pelo suspeito falhou no momento em que ele iria realizar os disparos contra a vítima 

16.01.26 14h12

INVESTIGAÇÃO

Preso mais um suspeito de envolvimento na morte de radialista em Abaetetuba

A prisão ocorreu em Barcarena; investigações da Polícia Civil apontam que o homicídio foi motivado por concorrência no mercado de produção de eventos

16.01.26 15h32

PRESOS

Oito suspeitos são presos em operações contra o tráfico e lavagem de dinheiro em Redenção

Foram cumpridos 27 mandados judiciais durante as operações “Narcos” e “Quatro Irmãos”, que ocorreram simultaneamente

16.01.26 9h02

VIOLÊNCIA

Três suspeitos de tráfico de drogas morrem durante ação policial em Marabá

Até o momento, não há informações detalhadas sobre a identidade dos homens mortos nem sobre possíveis policiais feridos

16.01.26 14h49

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda