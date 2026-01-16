Policial militar fica ferido após acidente entre carro e motocicleta na PA-252, em Abaetetuba
A Polícia Civil informou ainda que as investigações seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias do acidente
Um policial militar ficou ferido em um acidente de trânsito registrado na manhã desta sexta-feira (16), na rodovia PA-252, no município de Abaetetuba, no nordeste do Pará.
De acordo com informações da polícia, a colisão envolveu um carro modelo Chevrolet, de cor prata, e uma motocicleta, conduzida pelo cabo da Polícia Militar Jesse Tavares Valente, lotado no 47º BPM. Com o impacto, o militar caiu na pista e precisou de atendimento médico.
O socorro foi realizado por uma viatura do Corpo de Bombeiros, já que o SAMU informou que as ambulâncias estavam em manutenção no momento da ocorrência. O policial foi encaminhado ao Hospital Regional de Abaetetuba, onde recebeu atendimento médico. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima.
O condutor do veículo permaneceu no local do acidente e foi conduzido à Delegacia de Polícia de Abaetetuba. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como lesão corporal no trânsito. O motorista foi ouvido, passou por exame de embriaguez, que teve resultado negativo, e responderá ao processo em liberdade.
A Polícia Civil informou ainda que as investigações seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias do acidente.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA