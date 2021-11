Policial da reserva é assassinado no bairro do Telégrafo

O sargento da reserva José Antônio Brito Souza, da Polícia Militar do Pará, foi assassinado na noite desta quarta-feira (17), na passagem Mirtes, no bairro do Telégrafo, em Belém.

O militar de 60 anos jogava dominó na casa de um vizinho quando os criminosos chegaram em um carro branco e fizeram vários disparos de arma de fogo. Brito morreu na hora e ainda teve a arma levada pelos suspeitos, que deixaram o local em alta velocidade. A fuga foi registrada por câmeras de segurança da rua e trazem os gritos desesperados da filha do sargento ao ver que o pai havia acabado de ser morto.

Veja o momento:

Informações que circulam nas redes sociais apontam o veiculo usado no crime, um modelo Prisma da Chevrolet, como sendo o mesmo usado em um assalto ocorrido na semana passada, no bairro do Icuí, em Ananindeua. A placa original (QES-7672), de Belém, teria sido alterada para dificultar a identificação.

O sargento da reserva Brito Souza, de 60 anos, jogava dominó com um vizinho quando os criminosos chegaram (Reprodução Whatsapp)

A Polícia Militar está no local para preservar a cena do crime até a chegada da equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, responsável por remover o corpo. A motivação é desconhecida e será investigada pela Polícia Civil.

Mais informações em instantes.