Policiais militares do 25° Batalhão recapturaram, em Mosqueiro, foragido do sistema penal

Policiais militares do 25° Batalhão recapturaram, em Mosqueiro, um foragido do sistema penitenciário. Gabriel Adinan Araujo da Silva, de 21 anos, foi preso por volta das 14 horas de quarta-feira (2). A detenção ocorreu quando os policiais faziam rondas no ramal do Dmer, no bairro Carananduba.

Ele era foragido desde novembro do ano passado, quando ganhou o benefício de saída temporária, mas não retornou à casa penal na qual cumpria pena. Sob a orientação do comandante do 25º Batalhão, tenente-coronel Francisco Ferreira, o subtenente Waldir da Silva, o sargento Paixão e o cabo Mizael conduziram Gabriel à Seccional de Mosqueiro, para as formalidades legais. O acusado retornará para o sistema penitenciário.