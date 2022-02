Em Mosqueiro, jovem de 19 anos é flagrado vendendo oxi e maconha

A Polícia Militar prendeu Vanderson Monteiro Cordeiro, de 19 anos, por tráfico de drogas, às 19h40, desta sexta-feira (26), no bairro de Carananduba, na ilha de Mosqueiro, em Belém. Ele portava 11 papelotes de maconha, 19 pedras de oxi e, ainda, uma porção pequena de pedra de oxi, considerada ainda bruta.

A guarnição do 25º Batalhão de Polícia Militar, denominado Falcão 3, estava em ronda na rua São João, em Carananduba, quando avistou Vanderson caminhando e resolveu abordá-lo. Foi pedido documentos, ele apresentou a RG e contou aos militares que estava indo para casa dele, mas na revista a polícia achou os entorpecentes dentro de um saco plástico transparente.

No Boletim de Ocorrência (B.O), os policiais militares identificaram o achado de ''11 trouxinhas vulgarmente conhecidas como limãozinhos, 19 pedras de oxi e mais uma pequena pedra de oxi, perguntado, Vanderson informou que a droga era dele para venda.

Realizado o flagrante, a equipe do 25º BPM levou o jovem para os procedimentos legais na 9ª Seccional da Polícia Civil, em Mosqueiro. O crime de tráfico de drogas está previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, que descreve diversas condutas que caracterizam o ilícito. Por exemplo, é considerado crime de tráfico a venda, compra, produção, armazenamento, entrega ou fornecimento, mesmo que gratuito, de drogas sem autorização ou em desconformidade com a legislação. A pena prevista é de 5 a 15 anos de prisão com pagamento de multa.