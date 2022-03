Policiais militares do 10° Batalhão apreendem mais de 200 papelotes de maconha, em Icoaraci

Policiais militares do 10° Batalhão de Polícia Militar, unidade que integra o Comando de Policiamento da Capital II (CPC II), apreenderam mais de 200 papelotes de maconha e 47 petecas de pasta à base de cocaína, em Icoaraci, distrito de Belém.

A apreensão ocorreu no início da tarde de sexta-feira (4). Ao realizar diligências pela área de invasão Recanto Verde, os militares avistaram uma mulher que consideraram em atitude suspeita. Durante a abordagem e revista pessoal, foram encontrados 150 papelotes de maconha.

Na residência da suspeita, mais 136 embalagens foram encontradas, juntamente com 47 petecas de pasta à base de cocaína. Além disso, na casa havia duas mulheres, que tentaram empreender fuga com a chegada dos policiais. Todo o material apreendido e as três mulheres foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Icoaraci para a realização dos procedimentos cabíveis.