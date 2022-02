Policiais militares prendem homem por tráfico de drogas, em Icoaraci

Policiais militares do 10º Batalhão de Polícia Militar (10° BPM), unidade que integra o Comando de Policiamento da Capital II (CPC II), prenderam um homem suspeito de tráfico de drogas no distrito de Icoaraci, em Belém.

Ao realizarem diligências durante a "Operação Chegada Segura", na noite de sexta-feira (18), as equipes abordaram um homem em atitude suspeita. Durante as buscas e revista pessoal, os militares encontraram, com o suspeito, 274 petecas de pasta base de cocaína. O homem foi conduzido pelos policiais até a Seccional Urbana de Icoaraci, onde foram realizados os procedimentos administrativos de competência da Polícia Civil do Estado.