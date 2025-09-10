Capa Jornal Amazônia
Policiais investigam vazamento de fotos de médica encontrada morta em presídio

Daniele Barreto foi presa após ser acusada de estar envolvida no assassinato do marido

Victoria Rodrigues
fonte

O marido de Daniele, José Leal Rodrigues Júnior, foi assassinado no dia 12 de outubro de 2024. (Foto: Reprodução/ Instagram)

A médica Daniele Barreto, de 36 anos, foi morta dentro de uma cela e teve as fotos de seu corpo vazadas em um presídio feminino, que fica localizado em Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe. Segundo a secretária de Justiça do estado, Viviane Pessoa, uma investigação foi aberta para apurar e analisar o caso, a fim de compreender como ocorreu a dinâmica da morte de Daniele na prisão.

Até o momento, o que se tem de notícias sobre o episódio é que, quando a médica entrou no presídio, ela foi avaliada primeiro por uma equipe de enfermagem e depois foi direcionada a uma cela individual, onde passaria um certo período de tempo em adaptação. Porém, no momento em que policiais entraram para levar Daniele para ter contato com o advogado, a médica foi encontrada sem vida.

Relembre o caso

A médica Daniele Barreto foi presa no dia 12 de novembro de 2024, acusada de estar envolvida no caso da morte do marido dela, junto com mais seis pessoas. O homem, identificado como um advogado criminalista de 42 anos, foi assassinado após dois homens descerem de uma motocicleta e dispararem diversos tiros contra o carro em que ele estava com o filho, na zona sul de Aracaju, em 18 de outubro de 2024.

Depois de passar um curto período de tempo em uma delegacia da capital de Sergipe, a médica foi transferida para o Presídio Feminino em Nossa Senhora do Socorro no dia 10 de janeiro de 2025. Após essa fase, a prisão de Daniele foi convertida em domiciliar, onde logo depois de passar mal, foi levada para uma clínica psiquiátrica. Mas depois que retornou à prisão, ela foi encontrada morta.

De acordo com o Tribunal de Justiça de Sergipe, a defesa alegou que a médica tinha Transtorno de Personalidade Borderline (TPB). Desse modo, a morte de Daniele implicou na extinção do processo criminal contra ela, mas não contra os outros seis réus do processo, que continuam presos, por conta do processo que até o momento está em segredo de Justiça.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Polícia
