Policiais investigam vazamento de fotos de médica encontrada morta em presídio

A médica Daniele Barreto, de 36 anos, foi morta dentro de uma cela e teve as fotos de seu corpo vazadas em um presídio feminino, que fica localizado em Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe. Segundo a secretária de Justiça do estado, Viviane Pessoa, uma investigação foi aberta para apurar e analisar o caso, a fim de compreender como ocorreu a dinâmica da morte de Daniele na prisão.

Até o momento, o que se tem de notícias sobre o episódio é que, quando a médica entrou no presídio, ela foi avaliada primeiro por uma equipe de enfermagem e depois foi direcionada a uma cela individual, onde passaria um certo período de tempo em adaptação. Porém, no momento em que policiais entraram para levar Daniele para ter contato com o advogado, a médica foi encontrada sem vida.

VEJA MAIS

Relembre o caso

A médica Daniele Barreto foi presa no dia 12 de novembro de 2024, acusada de estar envolvida no caso da morte do marido dela, junto com mais seis pessoas. O homem, identificado como um advogado criminalista de 42 anos, foi assassinado após dois homens descerem de uma motocicleta e dispararem diversos tiros contra o carro em que ele estava com o filho, na zona sul de Aracaju, em 18 de outubro de 2024.

Depois de passar um curto período de tempo em uma delegacia da capital de Sergipe, a médica foi transferida para o Presídio Feminino em Nossa Senhora do Socorro no dia 10 de janeiro de 2025. Após essa fase, a prisão de Daniele foi convertida em domiciliar, onde logo depois de passar mal, foi levada para uma clínica psiquiátrica. Mas depois que retornou à prisão, ela foi encontrada morta.

De acordo com o Tribunal de Justiça de Sergipe, a defesa alegou que a médica tinha Transtorno de Personalidade Borderline (TPB). Desse modo, a morte de Daniele implicou na extinção do processo criminal contra ela, mas não contra os outros seis réus do processo, que continuam presos, por conta do processo que até o momento está em segredo de Justiça.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)