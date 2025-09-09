Capa Jornal Amazônia
Estudante é condenada a prisão perpétua após ser detida com 50 gramas de cocaína em apartamento

A jovem estudava Direito na Universidade de Liverpool, na Inglaterra

Victoria Rodrigues
fonte

Mia foi acusada por tráfico de drogas quando foi visitar a amiga e o namorado dela, em Dubai. (Foto: Reprodução)

A estudante de Direito Mia O’Brien, de 23 anos, foi flagrada com 50 gramas de um tipo de cocaína avaliado em R$ 18,5 mil, dentro de um apartamento em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Depois de ser detida pela Polícia, a jovem foi condenada à prisão perpétua e recebeu uma sentença de 25 anos de reclusão com uma multa de US$ 136 mil, que equivale a cerca de R$ 740 mil no Brasil.

O caso foi contado pela mãe de Mia, Danielle McKenna, por meio de uma entrevista ao jornal britânico Daily Mail, na Inglaterra. A mãe disse que a jovem inglesa estudava na Universidade de Liverpool e estava apenas passando as férias em Dubai, quando cometeu o “erro estúpido” de ir vistar uma amiga e o namorado dela em um apartamento e foi acusada pelos políciais de tráfico de drogas.

"Ela acaba de receber uma sentença de prisão perpétua e tem que cumprir 25 anos. O julgamento foi todo em árabe e Mia foi informada da sentença mais tarde pelo seu advogado. Mia está sendo muito forte, mas eu sei que ela está passando por um inferno", revelou a mãe de Mia O’Brien, Danielle McKenna.

Condições da Prisão

A mãe Danielle McKenna declarou ainda que está preocupada com a filha que está detida na Prisão Central de Dubai, uma das prisões conhecidas pelas condições desumanas e celas superlotadas. "Mia disse que tem que dormir em um colchão no chão e divide a cela com outras seis pessoas. As condições da prisão são horríveis", concluiu McKenna.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

